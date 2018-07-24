تعليم الوادى الجديد: نهدف لتحويل المدارس الفنية لمصانع إنتاجية بكفاءة عالية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن تفعيل دور الورش التدريبية للمدارس الفنية لتكون وحدات انتاجية متكاملة على مستوى كافة مدارس المحافظة فى الثانوى الفنى الصناعى والزراعى والتجارى، وتحقيق هدف الانتاج بأعلى مواصفات الجودة، وهو الهدف الذى أصبح بالفعل قيد التطبيق من خلال ما تحقق من نتائج فى إحصائيات الإنتاج تم رصدها على مستوى تلك الأقسام الإنتاجية.

وقال التداوى فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن ورش التعليم الصناعى نجحت فعليا فى إنتاج وحدات شباب الخريجين المطورة ضمن مشروع فكرتك فى شغلتك وتم تسليم المرحلة الأولى منها تحت شعار صنع فى مدرسة الثانوية الفنية بالخارجة، كما تم تحقيق طفرة إنتاجية فى أقسام مدارس الثانوى الزراعى من خلال تنفيذ مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى ومنتجات الخضروات والبساتين والألبان وأصبحت منتجات رائجة ولها سمعة طيبة بين المواطنين.