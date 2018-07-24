تعليم الأقصر تعلن عقد "يوم مفتوح" لبحث مشكلات المعلمين وأولياء الأمور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأنه قد تم تخصيص يوم السبت القادم كـ"يوم مفتوح" للقاء أولياء الأمور والمعلمين لبحث المشكلات المتعلقة بهم وبالعملية التعليمية، حيث سيكون السبت الذى يليه مخصصا لمدينة إسنا لعدم تحمل أهالى إسنا مشقة الانتقال إلى الأقصر.

من جانبه قال عبد اللطيف أحمد عمران وكيل المديرية، أن تلك اللقاءات ستكون أسبوعية للاستماع لمطالب أولياء الأمور والمعلمين والعمل على تلبيتها، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، مشيراً إلى أن جميع القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات ستكون متواجدة، للتأكيد على سرعة تلبية الطلبات والرد على جميع الاستفسارات، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً بمدرسة العوامية الإعدادية.