تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات التى تنفذها شركة سيمنز الألماني،ة و التى سيتم افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة منها اليوم الثلاثاء، فى 10 معلومات:



1- تعد محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر و ألمانيا، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

2- بعد افتتاح المحطات الثلاثة رسميا ستصبح مصر لأول مرة الأولى عالمياً فى قطاع الكهرباء، وذلك عقب الإنتهاء من المرحلة الأولى من محطة ببنى سويف.



3- أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.

4- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65%.



5- تم إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

6- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .



7- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.

8- تتكون كل محطة ، من 4 وحدات توليد.



9- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت و ذلك فى ديسمبر القادم بقدرة 2400 ميجا وات.

10- ستسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.