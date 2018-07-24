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تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:00 ص
تعرف على أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم فى مصر قبل افتتاحها اليوم محطة توليد الكهرباء - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات  التى تنفذها شركة سيمنز الألماني،ة و التى سيتم افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة منها اليوم الثلاثاء، فى 10  معلومات:
 
 

1- تعد محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر و ألمانيا،  بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

 

2-  بعد افتتاح المحطات الثلاثة رسميا  ستصبح مصر لأول مرة الأولى عالمياً فى قطاع الكهرباء، وذلك عقب الإنتهاء من المرحلة الأولى من محطة ببنى سويف.

3- أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.

 

4- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65%.

5- تم إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

 

6- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .

7- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.

 

8-   تتكون كل  محطة ، من 4 وحدات توليد.

9-   تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت و ذلك فى ديسمبر القادم بقدرة 2400 ميجا وات.

 

10- ستسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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الكهرباء

سيمنز

بنى سويف

مصر

المانيا




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