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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:37 م
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تحرير 1373 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:57 م
تحرير 1373 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1373 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 463 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و56 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 15 سيارة و144 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و55 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و36 رخصة لمخالفة البيئة و105 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و22 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 71 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و10 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص، تحميل ركاب فى الصندوق، و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و46 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير 18 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية، و26 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير 19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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