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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:05 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المحددة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
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وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، إضافة لتأخر رحلة الخطوط نسما 120 المتجهة إلى تبوك ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.
 
 
وأشارت المصادر إلى تأخر إقلاع رحلتى الخطوط التركية ٦٩٣ ، و٦٤٦٩ المتجهتين إلى اسطنبول بسبب ظروف التشغيل.
 
 
 
 
 

 


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