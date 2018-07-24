بالشموع والغناء.. بدء مراسم ترسيم فتية كهف تايلاند رهبانا بوذيين

رويترز

فى مراسم تقليدية بثتها السلطات المحلية على الهواء مباشرة، خطا 11 فتى من فريق كرة قدم للناشئين أولى خطواتهم، اليوم الثلاثاء، لترسيمهم رهبانا بوذيين مبتدئين بعد إنقاذهم من كهف غمرته المياه فى تايلاند وحاصرتهم داخله.

وتمثل المراسم بداية عملية يقيم خلالها الفتية تسعة أيام فى معبد بوذى وفاء بنذر قطعته أسرهم وتكريما لذكرى رجل لقى حتفه أثناء محاولة إنقاذهم.

وقال راتشابول نجامجرابوان، المسؤول بالمكتب الصحفي الإقليمى فى تشيانج راى للمتابعين على فيسبوك "سيجرى ترسيم الفتية الأحد عشر رهبانا مبتدئين فى حين سيجرى ترسيم المدرب إيك راهبا".

وخرج الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما من المستشفى الأسبوع الماضى. وتحدثوا حينها فى مؤتمر صحفي نظمته حكومة تايلاند. ووُضعت صوان مليئة بالحلوى والفاكهة والمشروبات أمام تماثيل بوذا الملفوفة بقماش ذهبي لامع.

وخلال المراسم تلا الفتية الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء بسيطة صلوات بينما قدم راهب فى ثوبه الأصفر الشكر لعودتهم سالمين. وأشعل الفتية ومدربهم شموعا صفراء فى معبد (وات برا تات دوى واو) بمنطقة ماى ساى بإقليم تشيانج راى.

وقال مسؤولو تشيانج راى فى بيان يوم الأحد إن الفتية سيعيشون كرهبان لمدة تسعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء.