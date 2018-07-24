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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:21 م
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باكستان تغلق معبرين حدوديين مع أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات العامة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:45 ص
باكستان تغلق معبرين حدوديين مع أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات العامة القوات الباكستانية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السفارة الباكستانية فى كابول إغلاق معبرين على الحدود "الباكستانية - الأفغانية" لمدة يومين بالتزامن مع الانتخابات العامة التى تجرى فى باكستان.

وأوضح بيان للسفارة - نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - أنه تقرر إغلاق معبرى شامان وخرلاشى اليوم وغدا، بينما تقرر الإبقاء على معبر توركام مفتوحا أمام حركة المرور العادية، وأشارت القناة الإخبارية، إلى أنه فى إطار الاستعدادات الأمنية للانتخابات المزمع إجراؤها غدا الأربعاء، فرضت إدارة منطقة بيشاور حظرا على تنقل اللاجئين الأفغان من معسكراتهم.

ويحق لأكثر من 100 مليون شخص التصويت فى الانتخابات، التى تعد ثانى انتخابات ديمقراطية انتقالية فى تاريخ باكستان الممتد منذ 70 عاما.

 


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