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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:57 م
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انتحار المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة عقب تناوله السم فى دمياط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:24 م
انتحار المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة عقب تناوله السم فى دمياط جثة - أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى
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لقى سائق توك توك بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بدمياط، والمتهم بقتل زوجته ووضع السم لأبنائه فى الطعام مصرعه بمستشفى كفر سعد بدمياط بعد تناوله السم عقب ارتكاب جريمته.

 

وكان السيد فكرى سائق توك توك، قام بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض وقام بلفها فى سجادة من مفروشات المنزل، وقام بوضع السم فى وجبة غذائية لأبنائه الأربعة، وفر هاربا متجها إلى شقيقته بالمنصورة.

 

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزرقا بدمياط بقيادة الرائد محمد معوض، حيث تبين وفاة الزوجة ومصرع طفلتين من أبناء المتهم هما مريم وفاطمة، بينما تم نقل طفلين آخرين هما عبد الرحمن وعائشة إلى مستشفى الزرقا المركزى بدمياط ومنها إلى مستشفى السموم بمحافظة الدقهلية، لإنقاذ حياتهما وتلقى العلاج.

 

 وتمكن رجال مباحث دمياط من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق التى قامت بمعاينة موقع الجريمة ومباشرة التحقيقات.

 


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