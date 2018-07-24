النيابة تنتدب الأدلة الجنائية فى حريق نقابة التجاريين.. وتنتقل لمعاينة آثاره

كتب عامر مصطفى

انتقل فريق من نيابة الأزبكية، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، لمعاينة الحريق الذي نشب عصر اليوم، فى مبنى نقابة التجاريين بشارع رمسيس، حيث أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية للفحص والوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات أطفاء، وسلم هيدروليكى، لسيطرة على حريق نشب فى نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة فى شارع رمسيس.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن الفرعية بالقاهرة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.