النيابة تصرح بدفن جثة سائق توكتوك انتحر عقب قتله زوجته وتسميم أولاده بدمياط

دمياط عبده عبد الباري

صرحت النيابة العامة بدمياط بدفن ضحايا الجريمة البشعة التى شهدتها قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، عندما أقدم سائق توك توك على ذبح زوجته ووضع سم لأولاده الأربعة فى طعام الغداء واتصل بشقيقته واخبرها بالواقعة وتركهم وفر هاربا.

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم دفن اعتماد حامد 33 سنة ربة منزل فى مسقط رأسها بقرية ميت تمامه بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ومعها طفلتيها مريم وعائشة، بينما سيتم دفن جثة الأب القاتل السيد فكري 40 سنة سائق توك توك المتهم بارتكاب الواقعة مساء اليوم بقرية شرمساح.

وأكد المصدر أن سائق التوك توك المتهم بذبح زوجته وتسميم أطفاله الأربعة سبق اتهامه فى قتل نجله من زوجته الأولى كما وضع سم لابنته الصغرى منذ أسبوعين وتم إنقاذها.

وأكد المصدر أن المتهم تحدث لأفراد الحملة الأمنية لحظة القبض عليه بقرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أنه أقدم على قتل زوجته والتخلص من أبنائه لشكه فى سلوكها فضلا عن المشكلات المستمرة بينهما بسبب ظروفه المالية الصعبة وتركها المنزل عدة مرات.

وفى المقابل رفض عبده بحيلق محامى الدفاع عن الضحايا تلك الاتهامات، مؤكدا أن المجنى عليها مشهود لها بحسن السمعة والسلوك ولم يسبق أن حدثت أى مشكلات بسبب موضوع السلوك، مؤكدا ان الخلاف بينهما ممتد منذ فترة وكان دائم الاعتداء عليها.

ووقع الحادث فى ساعة متأخرة من مساء امس وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتم العثور علي ربة منزل مذبوحة داخل مسكنها وأطفالها الأربعة مصابين بحالة إعياء شديد.

تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية وضم الرائد محمد معوض رئيس مباحث الزرقا.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى اعتماد حامد 33 سنة ربة منزل ولفظ إثنين من الأطفال أنفاسهما مريم 3 سنوات وعائشة 6 سنوات، بينما يتلقى عبدالرحمن 3 سنوات وفاطمة الزهراء 5 سنوات في مركز السموم بالمنصورة لتلقى العلاج نتيجة تعرضهم لتناول جرعة سم.

وقررت النيابة العامة بدمياط تشريح جثث الأطفال والأم المتواجدات حاليا بمشرحة مستشفى الزرقا المركزي.

فيما توفى السيد فكري 40 سنة سائق توك توك المتهم بارتكاب الواقعة متأثرا بتناوله حبة الغلة القاتلة وتم نقله من حجزه بمركز شرطة كفر سعد لمستشفى كفر سعد، حيث لفظ أنفاسه به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد تمكنت من إلقاء القبض على سائق التوك توك المتهم بذبح زوجته وتسميم أبنائه الأربعة ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين.

و تمكن الرائد محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا و معاونية الملازم اول خالد عبد السلام و الملازم اول عصام امبابي من سرعة القبض علي السيد فكري شرف الذي قام بذبح زوجته بعد ان وضع السم لها ولابناءه في الطعام

حيث تم ضبط الزوج القاتل وهو يستقل التوكتوك الخاص به بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد ان تم ضبط مكالمه ما بين القاتل و شقيقته حنان و اخبرها بانه قتل زوجته و وضع السم لابناءه.

وعلي اثر تلك المكالمة تم التحرك سريعا و ضبط القاتل قبل تمكنه من الهروب .