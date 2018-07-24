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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:27 م
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ويشيد بحملة "اليوم السابع"..

النائب محمد المسعود: حى الأزبكية مثال صارخ لإهمال وتقصير المسئول

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:14 م
النائب محمد المسعود: حى الأزبكية مثال صارخ لإهمال وتقصير المسئول النائب محمد المسعود
كتبت: سمر سلامة
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحملة "اليوم السابع" بشأن التصدى للإهمال والتقصير الذى تعرض له حى الأزبكية، قائلا:" نموذج للإهمال وغياب الرقابة، على الرغم من كونه أحد أقدم الأحياء فيها مصر."

 

وقال "المسعود " فى بيان له، أن حى الأزبكية يعج بالمخالفات ويمتلئ بالباعة الجائلين يمرحون بالميدان، والإعلانات المخالفة تكسو عقارات ميدان رمسيس التاريخية، حيث انها ذات طراز معمارى فريد وتمثل ثروة قومية لا تقدر بثمن.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بحملة "اليوم السابع" التى أوقعت برئيس حى الأزبكية والذى خالف كل الظنون، وترك حى الأزبكية دون مواجهة أو معالجة حاسمة، أو حملات رقابية، بل أن الأصعب من ذلك، رئيس الحى لا يرى الإهمال المحيط بمنى رئاسة الحى الذى يدخل ويخرج منه ليل نهار!!.

 

وأكد المسعود، على أن محيط مبنى رئاسة حى الأزبكية، بالقللى، لم يحظ باهتمام رئيس الحى نفسه، على الرغم من مروره يوميا على الشوارع المؤدية للحى، دون ملاحظة تلك الشوارع، التى تعج بالإشغالات وتحتاج إلى رصفها أو على الأقل ترميمها، لكن السيارة المريحة التى يستقلها يوميا، لم تجعله يشعر بالمطبات التى ملأت الشوارع.


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