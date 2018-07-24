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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:57 م
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القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل فرن بكفر الطماعين بالجمالية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:07 م
القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل فرن بكفر الطماعين بالجمالية التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على فران وعاملين، أثناء تنقيبهم على الآثار داخل فرن بمنطقة كفر الطماعين بالجمالية، وتبين حفرهم حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتم ضبطهم وادوات التنقيب، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات مفادها قيام كل من "عبد الله ع ع" 27 سنة، فران، و"جمال ص ع" 35 سنة، عامل، و"السيد م إ" 32 سنة، عامل، وجميعهم دون السوابق، التنقيب عن الآثار داخل فرن "مستأجر للأول" بالطابق الأرضى بأحد العقارات بمنطقة كفر الطماعين.

 

وعلى الفور تم استهداف العقار، وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل الفرن، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور رفع مياه، فأس، 2 سلم خشبى، 2 عرق خشب، 2 دلو.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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