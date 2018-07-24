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القبض على مرتكب واقعة قتل 3 أشخاص بطما فى سوهاج

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:21 ص
القبض على مرتكب واقعة قتل 3 أشخاص بطما فى سوهاج جثة
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مدير الأمن، من خلال فريق البحث الذى ترأسه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما من إلقاء القبض على مرتكب مجزرة طما والسلاح المستخدم، والتى راح ضحيتها 3 أشخاص عثر عليهم خلف نقطة الحسامدة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بالعثور على 3 جثامين ملقاه خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة مركز طما وبها عدة طلقات نارية.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد عبدالسلام معاون مباحث المركز بوجود 3 جثامين لــ 3 أشخاص ذكور غارقين في دمائهم وجثامينهم على الأرض، وذلك خلف نقطة شرطة الحسامدة دائرة المركز.

بمناظرة الجثامين الثلاثة وجد إصابتهم بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم وتبين أن الجثامين الثلاثة تخص "عبدالساتر . ب . ع" 46 سنة و"عماد . ش. ق 51 سنة" و "عطية . ع . ق" 45 سنة وجميعهم يقمون بناحية قرية المدمر دائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث عقب وضع خطة أمنية كان من أهم بنودها التوصل إلى أخر شاهد رؤية وتعاملات المجنى عليهم والخلافات التى تربطهم مع أخرين، حيث توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم ويجرى الأن  استجوابه رسميا حول الواقعة وملابساتها

تم تكليف إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وقررت نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 


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