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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
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القبض على طالب بطب بنى سويف لاتهامه بالتعدى على طبيب وممرضة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:37 م
القبض على طالب بطب بنى سويف لاتهامه بالتعدى على طبيب وممرضة اللو اء جرير مصطفى مدير امن بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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ألقت مباحث قسم شرطة بنى سويف القبض على طالب بكلية الطب البشرى جامعة بنى سويف لاتهامه بالتعدى بالسب  والقذف على طبيب وممرضة بأحد أقسام المستشفى الجامعى. 

 تلقى اللو اء جرير مصطفى  مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بتلقيه بلاغا محمد  30 عاما، مدرس مساعد بقسم الرعاية بالمستشفى الجامعى، و"مادونا ع" 22 عاما، ممرضة بالقسم، يتهمان خلاله "عبد الرحمن س  23 عاما، طالب بكلية الطب البشرى بالتعدى عليهما بالسب والقذف أثناء تواجده بالقسم فضلا عن اتهام الممرضة  لشخص آخر كان برفقة الطالب بالتحرش بها.
 
تولت إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن الوطنى التحرى عن الواقعة، وألقى معاونو مباحث قسم شرطة بنى سويف وبرفقتهم قوة الشرطة القبض على الطالب المتهم الذى أكد على تواجده داخل قسم الرعاية بمفرده ولم يكن معه شخص آخر أثناء الواقعة.
 
تحرر المحضر رقم 3444  لسنة 2018  وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق فى الواقعة .
 
 
 
 
 

 


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