السيسى يوجه محمد شاكر بالالتزام بموعد الانتهاء من شبكات نقل الكهرباء فى 2019

كتب محسن البديوى _ ريهام عبد الله

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سؤالا لمحمد شاكر وزير الكهرباء، عن موعد الانتهاء من شبكات نقل الكهرباء، قائلا :"شبكات النقل الـ6000 كيلو؟، هم دول هيخلصوا امتى؟".

ورد محمد شاكر، :" حضرتك أمرت إنهم يخلصوا فى 2019، لكن اسمحلى حضرتك هنأخر جزء فى ربط المحطة النووية والحمراوين، ودا بمقدار 750 كيلو، إحنا هنخلص قدرات أكثر من 5000، وممكن نزود كمان عشان حضرتك أمرت أننا شرق العوينات نحسن مستوى الطاقة هناك، وهنزود حوالى 450 ميجا".

ورد السيسى :"يعنى إحنا ميعادنا 2019، إحنا ميعادنا 2019، بلاش 2025"، وهو ما رد عليه شاكر :"بلاش 2025 دى يا فندم.. هغيرها".