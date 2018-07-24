video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: لن نكتفى بالمسكنات.. وننجز مشروعاتنا 100% على أعلى مستوى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:33 ص
السيسى: لن نكتفى بالمسكنات.. وننجز مشروعاتنا 100% على أعلى مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى _ ريهام عبد الله
إضافة تعليق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لمحمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلا :"بشكرك على العرض اللى حضرتك عرضته والشرح اللى شرحته لينا".

وأضاف السيسى خلال كلمته:"بأنتهز الفرصة وبقول للمصريين، عايز نفتكر سنة 2014، ورد فعلنا إزاى على موقف الكهرباء ".

وتابع:"كان قدامنا خيارين إننا نعمل إجراء، نرمم الحالة بتاعتنا وإننا ندخل الخطة العاجلة، وتبقى الشبكة بتاعتنا بنفس مستوى الشبكة اللى كان ممكن كانت جيدة من 40 خمسين سنة، لكن حصل تطور كبير، وقت الشبكة كنا 20 مليون إحنا بقينا 100 مليون ".

وأوضح الرئيس:" كان ممكن نكتفى بحل، والمسكنات، ودا مهم أؤكده نحن لا نعمل أمور نص ونص, نص ونص مافيش".

واستمر :"هعمل إصلاح اقتصادى 100%، عشان البلد دى تقوم مرة تانى ومحدش يقدر يوقعها.. إحنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى".

وتابع:" محطة الضبعة تتكلف تريليون جنيه، قطاع واحد بيعاد صياغته وتجهيزه، لتساوى الدول المتقدمة عايز 100 مليار دولار".

 

 

 

                             

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يوجه محمد شاكر بالالتزام بموعد الانتهاء من شبكات نقل الكهرباء فى 2019

فيديو.. الرئيس السيسى يشيد بدور شركة سيمنز فى مصر: قامت بعمل غير مسبوق عالميًا

بث مباشر لافتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء

السيسى

الرئيس السيسى

مشروعات الكهرباء

محطات الكهرباء

الطاقة الكهربائية

الشبكة الكهربائية

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة