السيسى: لن نكتفى بالمسكنات.. وننجز مشروعاتنا 100% على أعلى مستوى

كتب محسن البديوى _ ريهام عبد الله

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لمحمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلا :"بشكرك على العرض اللى حضرتك عرضته والشرح اللى شرحته لينا".

وأضاف السيسى خلال كلمته:"بأنتهز الفرصة وبقول للمصريين، عايز نفتكر سنة 2014، ورد فعلنا إزاى على موقف الكهرباء ".

وتابع:"كان قدامنا خيارين إننا نعمل إجراء، نرمم الحالة بتاعتنا وإننا ندخل الخطة العاجلة، وتبقى الشبكة بتاعتنا بنفس مستوى الشبكة اللى كان ممكن كانت جيدة من 40 خمسين سنة، لكن حصل تطور كبير، وقت الشبكة كنا 20 مليون إحنا بقينا 100 مليون ".

وأوضح الرئيس:" كان ممكن نكتفى بحل، والمسكنات، ودا مهم أؤكده نحن لا نعمل أمور نص ونص, نص ونص مافيش".

واستمر :"هعمل إصلاح اقتصادى 100%، عشان البلد دى تقوم مرة تانى ومحدش يقدر يوقعها.. إحنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى".

وتابع:" محطة الضبعة تتكلف تريليون جنيه، قطاع واحد بيعاد صياغته وتجهيزه، لتساوى الدول المتقدمة عايز 100 مليار دولار".