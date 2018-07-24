السودان يخصص 1% من الناتج الإجمالى للبحث العلمى

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قال النائب الأول للرئيس السودانى، رئيس مجلس الوزراء القومى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، إن الدولة خصصت نسبة 1% من الناتج الإجمالى للبحث العلمى، منوهاً بأن السنوات الـ20 الأخيرة شهدت تطوراً فى هذا المجال أدى إلى تقليل الفجوة مع الدول الأخرى.

وأكد صالح - فى كلمته خلال ملتقى مخرجات البحث العلمى والابتكار الأول الذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية، اليوم الثلاثاء بالخرطوم- على أهمية التنسيق بين الحكومة والمجتمع وفق رؤية محددة، لتحقيق معانى الابتكار من أجل توطين التقانة، مشيداً بجهود الوزارة فى هذا المجال .

وقال صالح، إنه لا بد من استحداث محفزات جاذبة للعمل البحثى، ووضع التشريعات اللازمة من أجل تطوير الابتكارات، مؤكداً أن السودان عبر عقود من الزمن مدّ البشرية بخبرات علمية واستكشافات، كما أنه يتمتع بموارد وإمكانات تجعله رائداً وقائداً للبحث العلمى والابتكار.