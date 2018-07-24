السكة الحديد تنهى تجديد قضبان خط الصعيد فى اتجاه القاهرة لأسوان

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، الإنتهاء من تجديد قضبان خط الصعيد فى الاتجاه من القاهرة إلى أسوان بالكامل، وأنه يجرى حاليا أعمال تجديد الاتجاه الآخر للقادم من أسوان إلى القاهرة، ضمن خطة تجديد القضبان للمسارات والخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن أعمال التجديدات يقوم بها شركتين تابعتين لهيئة السكة الحديد، ويجرى تخفيض سرعات القطارات فى المناطق التى يجرى بها أعمال التجديد والتغيير للقضبان، كما أنه يراعى أن تكون أعمال التجديدات فى الأوقات التى تقل فيها حركة مرور القطارات.