video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تنهى تجديد قضبان خط الصعيد فى اتجاه القاهرة لأسوان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:00 ص
السكة الحديد تنهى تجديد قضبان خط الصعيد فى اتجاه القاهرة لأسوان المهدس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، الإنتهاء من تجديد قضبان خط الصعيد فى الاتجاه من القاهرة إلى أسوان بالكامل، وأنه يجرى حاليا أعمال تجديد الاتجاه الآخر للقادم من أسوان إلى القاهرة، ضمن خطة تجديد القضبان للمسارات والخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن أعمال التجديدات يقوم بها شركتين تابعتين لهيئة السكة الحديد، ويجرى تخفيض سرعات القطارات فى المناطق التى يجرى بها أعمال التجديد والتغيير للقضبان، كما أنه يراعى أن تكون أعمال التجديدات فى الأوقات التى تقل فيها حركة مرور القطارات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرسة السكة الحديد تتحول إلى واجهة جاذبة للمتفوقين.. إقبال كبير من الحاصلين على أعلى الدرجات بالتعليم الأساسى.. الطالب يدفع 6 آلاف مصروفات ويُعين بالسكة الحديد بعد التخرج.. وتمنح الخريج دبلوم الثانوية الصناعية

السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات الصعيد

هيئة السكة الحديد

تجديد القضبان




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة