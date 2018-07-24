الرقابة على الصادرات: 1.6 مليار دولار صادرات مصر خلال يونيو 2018

كتب – إسلام سعيد

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، عن أن الصادرات المصرية غير البترولية لشهر يونيو 2018 بلغت قيمتها 1.69 مليار دولار، حيث بلغت إجمالى الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية 1.34 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية الغذائية 347 مليون دولار.

وأشار جاير فى تصريحات له اليوم، إلى أن دول جامعة الدول العربية بلغت صادرات مصر لها 596 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 572 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 104 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 102 مليون دولار، وحققت باقى دول العالم قيمة قدرها 326 مليون دولار.