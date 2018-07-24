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الجيش اليمنى يفجر عددا من الألغام البحرية زرعها الحوثى قبالة مرفأ حبل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:10 م
الجيش اليمنى يفجر عددا من الألغام البحرية زرعها الحوثى قبالة مرفأ حبل الجيش اليمنى
أ ش أ
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فجر الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، عددا من الألغام البحرية التى زرعتها الميليشيات الحوثية على الساحل الغربى قبالة مرفأ حبل بمديرية ميدي.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن التشكيل البحرى فى الجيش اليمنى، بدعم من التحالف العربى، تمكنوا من تفجير تلك الألغام البحرية، التى كانت تهدد الملاحة البحرية والسفن الإغاثية المتجهة للشعب اليمنى فى الجزر البحرية التابعة لمحافظة حجة.

وأشار مصدر عسكرى -حسبما أفادت (العربية)- إلى أن الحوثيين عمدوا إلى إخفاء تلك الألغام أسفل مستوى البحر حتى تتم عملية الانفجار فى السفن دون مشاهدة اللغم، موضحا أن تلك الألغام البحرية صنعت بطريقة بدائية على يد خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله.

 

 


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