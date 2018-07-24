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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:47 م
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الجمعة.. مطار أسوان يستقبل أول شارتر سياحى إسبانى بعد توقف 9 سنوات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:15 م
الجمعة.. مطار أسوان يستقبل أول شارتر سياحى إسبانى بعد توقف 9 سنوات مطار أسوان الدولى
أسوان - عبد الله صلاح
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يستقبل مطار أسوان الدولى صباح يوم الجمعة المقبل أول رحلة طيران سياحية شارتر مباشرة من إسبانيا إلى مدينة أسوان، ومن المقرر أن يتم استقبالهم بالفلكلور النوبى والأسوانى.

وأكدت إيمان إسحاق، صاحبة إحدى شركات السياحة بأسوان، أن الوفد السياحى الإسبانى يعد الأول الذى يصل أسوان بعد غياب فترة وصلت لنحو 9 سنوات.

وأضافت "إيمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوفد السياحى من المقرر أن يصل مطار أسوان الدولى فى صباح يوم الجمعة المقبلة، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد، ويضم نحو 150 سائحا إسبانيا.

وأوضحت أن الوفد مقرر أن يقوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، منها معبد فيله والسد العالى والمسلة الناقصة ومعبدى كوم أمبو وإدفو، قبل أن يغادر إلى مدينة الأقصر لاستكمال جولته السياحية داخل المدن المصرية.

وأشارت إلى أن وفود السياحة الشارتر تعد إضافة قوية للسياحة فى أسوان خاصة ومصر عامة، نظرا لاهتمام هذه الدول بالحضارة المصرية العريقة الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام، وتجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات الأجنبية طوال فصول السنة.


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