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التعليم تعلن نتائج تظلمات طلاب مدارس المتفوقين.. ونسبة النجاح 78.5%

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:28 ص
التعليم تعلن نتائج تظلمات طلاب مدارس المتفوقين.. ونسبة النجاح 78.5% الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا السيد حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018، أنه تم الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والمتضررين من نتائج امتحاناتهم في الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وأشار حجازي إلى أن لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) قامت بإرسال نسخة من نتيجة التظلمات للمدارس لإخطار الطلاب بها، وسوف تُعلن النتائج بجميع المدارس اليوم الثلاثاء، وعلى الطلاب التوجه إلى مدارسهم اليوم لاستلام نتائجهم.

كما صرح حجازي بأن النسبة العامة للنجاح بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) هذا العام قد بلغت (78,54%) وسيتم إخطار مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات بكافة نتائج الطلاب الذين تم تعديل نتائجهم من دور ثان إلي ناجح.

وأكد حجازى أن باب التظلم ما زال مفتوحًا لاستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018، وهو الموعد النهائي الذي أعلنته الوزارة لتلقي تظلمات الثانوية العامة أيضًا.  

جدير بالذكر، أن امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والمكفوفين، و(STEM) للعام الدراسي الحالي 2017/2018 سوف يبدأ بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/8/2018، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20/8/2018.


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رضا حجازى

أحمد خيرى

مدارس المتفوقين

stem




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