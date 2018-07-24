"التعاون الإسلامى" تدين إعلان برلمانى هولندى مسابقة للكاريكاتير عن الرسول

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة إعلان عضو البرلمان الهولندى خيرت فيلدرز عن مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للرسول محمد "صلى الله عليه وسلم" والتى ستقام نهاية العام الجارى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - عن قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التى تثير مزيداً من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات.

وقال العثيمين، "فى حين يواجه العالم بأسره التطرف الدينى والإرهاب ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا؛ لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان"، مشيراً إلى أن حرية التعبير لا تعنى تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمى لاحترام الأديان.