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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:56 م
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التحقيق مع استشارى تخدير بمستشفى بلبيس بالشرقية لتقصيره فى العمل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:07 م
التحقيق مع استشارى تخدير بمستشفى بلبيس بالشرقية لتقصيره فى العمل مستشفى بلبيس بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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حررت مستشفى بلبيس العام بالزقازيق، مذكرة ضد طبيب تخدير، بسبب التقصير المستمر فى عمله بالغياب المتكرر، والتسبب فى وفاة مريض شاب بعد رفض تخديره.

 

وذكرت مذكرة حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المستشفى استقبلت مصاب فى حادث يدعى "السيد.ح" فى الثانية فجرا يعانى من اشتباه نزيف فى البطن وكسر بعظمتى الساق اليمنى والساعد الأيمن"، وتم تقديم العلاج اللازم بمعرفة النوبجتية فى هذا اليوم من إجراء أشعات عادية ومقطعية ومحاليل وحجز الدم، وبطلب استشارى التخدير الدكتور "ح. ك" والذى كان متغيب عن النوبجتية وباستدعائه بمعرفة المدير، رفض تخدير الحالة لإجراء عملية استكشاف وذلك بناء على تشخيص أخصائى ورئيس قسم الطوارئ، وقرر استشارى التخدير إعطاء لها محاليل، إلا أن الحالة توفيت بعدها فى التاسعة صباحا.

 

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، على أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة بمعرفة الشئون القانونية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات فيها.

 


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