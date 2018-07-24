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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:29 م
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الاتحاد الأوروبى يعرض تحمل تكاليف استقبال أعضائه للمهاجرين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:02 م
الاتحاد الأوروبى يعرض تحمل تكاليف استقبال أعضائه للمهاجرين مهاجرين - أرشيفية
رويترز
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عرضت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تحمل تكاليف استقبال مهاجرين من القوارب فى البحر المتوسط فى مسعى لاستمالة المزيد من الحكومات للمشاركة فى تحمل العبء بعدما أغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئ البلاد أمام سفن الإنقاذ قائلة إنها تتحمل عبئا أكثر من غيرها.

ووفقا للمقترح فإن الميزانية المشتركة للاتحاد ستدفع ستة آلاف يورو (7000 دولار) عن كل مهاجر يتم استقباله فضلا عن تمويل تكلفة مئات الخبراء للمساعدة فى التعامل مع الأشخاص الذين يفد أغلبهم من أفريقيا سعيا للجوء فى أوروبا.

وسارع وزير الداخلية الإيطالى اليمينى ماتيو سالفينى إلى التنديد بالعرض بوصفه ضئيلا للغاية.

وقال للصحفيين "نحن لا نطلب تبرعات خيرية. كل طالب لجوء يكلف دافع الضرائب الإيطالى ما بين 40 و50 ألف يورو. بوسع بروكسل الاحتفاظ بتبرعاتها لنفسها". وأضاف "لا نريد مالا، نريد كرامة".

تأتى الخطة التى تستهدف حكومات الاتحاد الأوروبى التى أسست ما يطلق عليها مراكز مراقبة على أراضيها، عقب قمة لزعماء التكتل فى يونيو حزيران أعلنت أنها نجحت فى التوصل إلى اتفاق للسيطرة على الهجرة لكنه ترك الكثير من التفاصيل دون حسم.

وتراجعت الهجرة غير القانونية بشكل حاد منذ عام 2015 عندما عبر أكثر من مليون شخص إلى داخل الاتحاد الأوروبى لكن استطلاعات للرأى ذكرت أن القضية لا تزال تمثل مصدر قلق كبير لكثير من سكان القارة البالغ عددهم 500 مليون نسمة.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إنها تسعى بنشرها تلك المقترحات إلى "مسؤولية إقليمية مشتركة فى التجاوب مع التحديات المعقدة المرتبطة بالهجرة".

ومن المتوقع أن يبحث مندوبو الاتحاد الأوروبى المقترحات غدا الأربعاء.


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