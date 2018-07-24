الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على راغبى العمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاحتياله على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم نظير ذلك.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من بعض المواطنين بقيام "محمود.م" عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

وبالبحث والتحرى، أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على ( 40,000 ) جنيه من أصل مبلغ ( 160,000) جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية الإ أنه لم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولي عليها من الشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.