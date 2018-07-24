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اسماعيل هنية يبحث مع ملادينوف سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة فى غزة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:29 م
اسماعيل هنية يبحث مع ملادينوف سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة فى غزة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية  ظهر اليوم الثلاثاء، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف.

وبحسب المكتب الاعلامى لحركة حماس فقد بحث هنية مع ميلادينوف العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع الفلسطينى فى قطاع غزة، وعلى رأسها سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطينى فى غزة، والاستماع إلى نتائج الجهود التى يقوم بها ميلادينوف مع الأطراف ذات الصلة.

جرى خلال اللقاء التطرق إلى ما يسمى بقانون القومية الجديد واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وخطورة تداعياته، وطالب هنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه السياسات الخطيرة.

واستعرض الطرفان قضية الأونروا والتقليصات الخطيرة التي تجري بحقها، وتأثيراتها على الجانبين الإنساني والسياسي المتعلق بقضية اللاجئين في المناطق الخمسة، إضافةً إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير والجهود المبذولة لمنع تدهور الأوضاع.

 

واستعرض رئيس المكتب السياسي للحركة في حديثه إلى جانب قضية قرية الخان الأحمر واقتحام مخيم الدهيشة، الاعتقالات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق  الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال الكاتبة لمى خاطر فجر اليوم من بيتها، وسلمه صورة لها وهي تودع طفلها، وبجانبها جنود الاحتلال في مشهد مؤثر، ما يدلل على أن الاحتلال ممعن في تجازوه لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.


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