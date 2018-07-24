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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:25 م
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استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها فى فعاليات مسيرة العودة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:03 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها فى فعاليات مسيرة العودة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن مجد سهيل محمد عقيل (26 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فى 14 مايو الماضى خلال مشاركته فى فعاليات مسيرة العودة شرق جباليا.

وارتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى منذ انطلاق مسيرات العودة فى 15 مايو الماضى إلى 144 شهيدا.

وفى ذات السياق أصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى ظهر اليوم شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا النار على مجموعة من الشبان قرب مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة أحدهم بجروح متوسطة.

 


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