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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:33 م
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ارتفاع عدد وفيات الموجة الحارة فى اليابان إلى 80 شخصا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:47 م
ارتفاع عدد وفيات الموجة الحارة فى اليابان إلى 80 شخصا موجه حر
رويترز
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ارتفع عدد الوفيات جراء موجة الحر الشديد التى تشهدها اليابان منذ أسبوعين إلى 80 شخصا كما نُقل آلاف إلى وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات فى الوقت الذى حث فيه المسؤولون المواطنين اليوم الثلاثاء على البقاء داخل المبانى لتفادى درجات الحرارة التى تجاوزت 40 درجة مئوية.

وقالت الحكومة إنها قد تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التى بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين. وعلى الرغم من أن معظم المدارس فى طوكيو بها مكيفات هواء فإن عددا قليلا من المدارس فى المناطق الريفية به مثل هذه الأجهزة.

وقال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء فى إفادة صحفية "درجات الحرارة القياسية مستمرة فى أنحاء البلاد وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".

ونصحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الناس بشرب الماء باستمرار والبقاء داخل المباني. وبثت الهيئة مقاطع مصورة تتضمن تعليمات بشأن معالجة من يصابون بضربة شمس خفيفة.

واقتربت درجات الحرارة من 40 درجة مئوية اليوم فى مدن كثيرة وهو ما يقل بشكل طفيف عن الاثنين عندما سجلت درجات الحرارة 41.1 فى مدينة كوماجايا الواقعة شمال غربى العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع أن تخف درجات الحرارة بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تحرك منطقة الضغط العالى المسؤولة عنها غربا وشرقا مما يسمح للهواء الرطب بجلب أمطار على بعض المناطق التى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.


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