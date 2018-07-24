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ائتلاف دعم مصر: سنمنح الثقة للحكومة.. ويؤكد: هناك تحديات أمامها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:51 م
ائتلاف دعم مصر: سنمنح الثقة للحكومة.. ويؤكد: هناك تحديات أمامها البرلمان - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعلن ائتلاف دعم مصر، منح الثقة للحكومة، قائلا: "هناك العديد من التحديات أبرزها التشريعات التى تواكب عملية الاصلاح القائمة على أرض الواقع، وأن هناك بعض التشريعات التى يتمنى أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة".

 

وأشار رئيس الائتلاف، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أنه من ضمن هذه التحديات هناك عوار جمركى رهيب وعلى الحكومة أن تعمل على ضرورة إصلاح منظومة الإصلاح الجمركى، بالإضافة لضبط منظومة الضرائب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وضرورة تخفيض الفائدة البنكية.

 

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون التسجيل العقارى، الذى من المفروض كانت الحكومة تقدمت به من التشريعات الهامة التى يجب أن يخرج للنور قريبا، بالإضافة لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على العوار القائم والشائك بين بين كل من المالك والمستأجر، خاصة وأن عدم خروج هذا القانون للنور يؤدى لتهديد الثروة العقارية فى مصر نتيجة عدم إجراء صيانة وإحلال وتجديد لهذه العقارات وبالتالى تهديد حياة المواطنين.

 

كما طالب ائتلاف الأغلبية البرلمانية، بضرورة الاهتمام بمسار العائلة المقدسة، وإعطائها أهمية كبرى، بالإضافة للسيطرة على ارتفاع الاسعار، الذى يعد العوار الجمركى جزء أساسيا من هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة توزيع التجارة لتواجد السلع فى كل الأماكن لخدمة المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمواطن المصرى، من خلال التعليم والتدريب الفنى، لسهولة توفير فرصة عمل للشباب وذلك من خلال تدريب الشباب والاهتام بهم.


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