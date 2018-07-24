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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:50 م
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إعلان الحداد 3 أيام فى اليونان بسبب حرائق الغابات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:40 م
إعلان الحداد 3 أيام فى اليونان بسبب حرائق الغابات رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس
أثينا (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حرائق الغابات التى تعد الأسوأ فى اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقال تسيبراس - فى تصريح نقلته شبكة (أيه.بى.سى.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نعلن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام، لكن لا يجب أن نسمح للحزن بالسيطرة علينا، وإنما يجب أن نتحلى بالوحدة والشجاعة وقبل أى شىء التضامن".

وكانت الحرائق قد تسببت فى مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة 170 آخرين، فيما تم إجلاء أكثر من 700 شخص، غالبيتهم من بلدة (ماتي) التى تبعد نحو 40 كيلومترا شرق العاصمة "أثينا".

 


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اليونان

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى اليونان

اعلان الحداد فى اليونان




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