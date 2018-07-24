إطلاق برنامج صداقة وشراكة فى ختام المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى

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اختتم المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى أعماله، اليوم الثلاثاء، فى "تشنجدو" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، حيث اتفق المشاركون على إطلاق برنامج الصداقة والشراكة بين الشعبين.

ويهدف البرنامج الذى يستمر حتى عام 2020 إلى تعزيز التعاون فى مشروعات المعيشة وأعمال التبرعات والمساعدات والتبادلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية فضلا عن آليات التبادل، وكان المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى – الذى انعقد على مدار يومين - قد اجتذب 88 ممثلا من 30 دولة أفريقية و50 منظمة وأكثر من 100 ممثل من الصين.