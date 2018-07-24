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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:28 م
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إطلاق برنامج صداقة وشراكة فى ختام المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:05 م
إطلاق برنامج صداقة وشراكة فى ختام المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى المنتدى الصينى الأفريقى - أرشيفية
أ ش أ
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اختتم المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى أعماله، اليوم الثلاثاء، فى "تشنجدو" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، حيث اتفق المشاركون على إطلاق برنامج الصداقة والشراكة بين الشعبين.

ويهدف البرنامج الذى يستمر حتى عام 2020 إلى تعزيز التعاون فى مشروعات المعيشة وأعمال التبرعات والمساعدات والتبادلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية فضلا عن آليات التبادل، وكان المنتدى الخامس للشعبين الصينى والأفريقى – الذى انعقد على مدار يومين - قد اجتذب 88 ممثلا من 30 دولة أفريقية و50 منظمة وأكثر من 100 ممثل من الصين.


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