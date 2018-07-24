إطلاق أسماء الشهداء على مدارس وشوارع الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إطلاق أسماء شهداء الوطن الأبرار على مدارس وشوارع الإسكندرية التى لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدا لذكرى شهدائنا الأبرار الذين استشهدواعلى يد الإرهاب الغادر أثناء تأديهم عملهم فى تأمين وحماية المواطنين وممتلاكاتهم، جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، والذى عقد لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى.

هذا وقد تم إطلاق اسم الشهيد الملازم أول أحمد محمد حمدى شيبوب على مدرسة المعمورة الابتدائية إدارة المنتزه التعليمية، كما إطلاق اسم الشهيد الرقيب شرطة على جلال السيد شبانة على مدرسة العامرية الإعدادية التابعة لإدارة العامرية التعليمية، كما تم إطلاق اسم الشهيد النقيب محمود محمد بسيونى على مدرسة الجديدة المزمع إنشاؤها بقرية مصطفى إسماعيل التابعة لإدارة العامرية التعليمية.

وأكد سلطان أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الجميع فى الوطن بالأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن مكتبه دائما مفتوح لأسر الشهداء ولكل مطالبهم، وأنه يسعى إلى أن يكون الإهتمام ورعاية أسر الشهداء بشكل دائم انطلاقا من واجبنا نحوهم، مشيرا إلى أن شهداء الوطن قدموا التضحية للدفاع عن المواطنين وتأمين المنشآت، وسيتم تخليد ذكراهم أبدا.