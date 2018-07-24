إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى شمال بنى سويف

أصيب خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى شمال كمين صفط ميدوم التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً بانقلاب سيارة ربع نقل، من كمين صفط ميدوم التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.
وهرعت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف وتم نقل المصابين الخمسة لمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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