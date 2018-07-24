إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى شمال بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى شمال كمين صفط ميدوم التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً بانقلاب سيارة ربع نقل، من كمين صفط ميدوم التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.