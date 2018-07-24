video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 فلسطينيين باستهداف إسرائيلى لمجموعة مواطنين شرق غزة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:02 م
إصابة 3 فلسطينيين باستهداف إسرائيلى لمجموعة مواطنين شرق غزة غزة
أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلى دون طيار شرق حى الشجاعية شرقى مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان مساء اليوم - بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة شرق غزة
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلى عن استهداف مجموعة من مطلقى البالونات الحارقة، بصاروخ من طائرة بدون طيار شرق غزة.


وكانت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية شنت ثلاث غارات على حدود غزة اليوم، حيث أصيب فلسطينان فى الغارة الثانية التى استهدفت مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.


كما أصيب شاب فلسطينى برصاصة فى ساقة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان شرق مقبرة الشهداء بغزة.


وفى السياق شيع الفلسطينيون جثمان شهيد فلسطينى قضى متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة فى الرابع عشر من مايو الماضي.


وحمل الفلسطنييون جثمان الشهيد مجدى عقيل وطافوا به شوارع مخيم جباليا قبل الوصول إلى مقبرة الشهداء وسط شعارات منددة بالاعتداءات الاسرائيلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اسماعيل هنية يبحث مع ملادينوف سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة فى غزة

ملادينوف يصل غزة للقاء عدد من الفصائل الفلسطينية لبحث الأوضاع بالقطاع

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها فى فعاليات مسيرة العودة

اسرائيل تعيد فتح معبر كرم ابو سالم للبضائع مع قطاع غزة بشكل جزئي

نيويورك تايمز : تصاعد العنف فى غزة نكسة لدبلوماسية ترامب

صهر ترامب يهدد بالتخلى عن خطة لإعادة إعمار غزة محملًا حماس المسئولية




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة