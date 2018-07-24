إصابة 3 فلسطينيين باستهداف إسرائيلى لمجموعة مواطنين شرق غزة

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أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلى دون طيار شرق حى الشجاعية شرقى مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان مساء اليوم - بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة شرق غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلى عن استهداف مجموعة من مطلقى البالونات الحارقة، بصاروخ من طائرة بدون طيار شرق غزة.



وكانت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية شنت ثلاث غارات على حدود غزة اليوم، حيث أصيب فلسطينان فى الغارة الثانية التى استهدفت مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.



كما أصيب شاب فلسطينى برصاصة فى ساقة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان شرق مقبرة الشهداء بغزة.



وفى السياق شيع الفلسطينيون جثمان شهيد فلسطينى قضى متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة فى الرابع عشر من مايو الماضي.



وحمل الفلسطنييون جثمان الشهيد مجدى عقيل وطافوا به شوارع مخيم جباليا قبل الوصول إلى مقبرة الشهداء وسط شعارات منددة بالاعتداءات الاسرائيلية.