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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:22 م
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إصابة خادمة سقطت من شرفة منزل بالتجمع الأول

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:55 م
إصابة خادمة سقطت من شرفة منزل بالتجمع الأول أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
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أصيبت خادمة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من شباك المنزل بمنطقة التجمع الأول.

كان العميد عبد العزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ من عمرو محمد محمد مجاهد، 44 عاما، صاحب كافيه بالتجمع الأول، يفيد أنه أثناء عمل الخادمة، 21 عاما، خادمة، مقيمة بمدينة السلام، وتنظيفها شباك الشقة سكنه اختل توازها، وسقطت أرضا، ونتج عن ذلك إحداث إصابتها وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وانتقل المقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث التجمع الأول وبسؤالها لم تتهم أحدا بالتسبب فى سقوطها ، ووجه اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بإجراء التحريات وإبلاغ النيابة العامة.

 


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