إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالقليوبية

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

شنت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء بالقليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 72 حالة بمساحة 10778م2، وهى عبارة عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية وجراج سيارات وقاعة أفراح ومعدية.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، مؤكدا، "لن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين".