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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:01 م
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إزالة 423 متر أملاك دولة فى حملة بمدينة جهينة فى سوهاج

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:40 م
إزالة 423 متر أملاك دولة فى حملة بمدينة جهينة فى سوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، عن إزالة حالة تعدى علي مساحة 423 متر أملاك دولة فى حملة إزالة خارج الزمام بناحية مركز ومدينة جهينة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات علي أملاك الدولة والاراضى الزراعية والحفاظ علي اراضي الدولة .

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة ازالة للتعديات بالاشتراك مع قسم المتابعة ، والإدارة الهندسية ، وأملاك الدولة ، اسفرت عن إزالة التعديات علي مساحة 423 متر أملاك دولة خارج الزمام بالقرار رقم 22 لسنة 2018 ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وشدد عبد المنعم  ،علي جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات ، وإزالة اية تعديات علي الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة ، للحفاظ علي اراضي الدولة ، والرقعة الزراعية .

 

 

 


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