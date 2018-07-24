إزالة 423 متر أملاك دولة فى حملة بمدينة جهينة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة حالة تعدى علي مساحة 423 متر أملاك دولة فى حملة إزالة خارج الزمام بناحية مركز ومدينة جهينة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات علي أملاك الدولة والاراضى الزراعية والحفاظ علي اراضي الدولة .

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة ازالة للتعديات بالاشتراك مع قسم المتابعة ، والإدارة الهندسية ، وأملاك الدولة ، اسفرت عن إزالة التعديات علي مساحة 423 متر أملاك دولة خارج الزمام بالقرار رقم 22 لسنة 2018 ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وشدد عبد المنعم ،علي جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات ، وإزالة اية تعديات علي الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة ، للحفاظ علي اراضي الدولة ، والرقعة الزراعية .