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إجلال عامر تفتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة بنها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:03 م
إجلال عامر تفتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة بنها قصر ثقافة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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افتتحت إجلال عامر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والشاعر طارق عمران مدير عام فرع ثقافة القليوبية، معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة بنها، بحضور منيرة حنين حنا مدير مكتب رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة المصرية للكتاب، وعبدالناصر مريد المشرف العام على المعارض ومدير إدارة التوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

 
وتفقُدت "إجلال"، أرجاء المعرض وتم الإطلاع على إصدارات هيئتي قصور الثقافة والعامة للكتاب، كمل تفقدت الجناح الخاص بإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث قدم عبدالناصر مريد، تعريفا موجزا لأقسام المعرض، كما قدم تعريفاً موجزاً بأهم العناوين المتوفرة للجمهور. 
 
 
وأشاد رأفت سعيد وكيل قصر ثقافة بنها، بالدور الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في إثراء الحركة الثقافية المصرية، عن طريق إعادة طبع الكتب ذات القيمة الأدبية والعلمية، وطرحها للجمهور بأسعار مناسبة، والمساهمة كذلك في إتاحة فرصة النشر للمواهب الشابة. 
 
 
يذكر أن المعرض الذي يتم إقامته بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، مستمر لمدة عشرة أيام، حتى الخميس 2 أغسطس 2018.
 
وفي انتهاء افتتاح المعرض الخاص بالكتاب، شهدت إجلال عامر، الحفل الخاص بفرقة بنها للفنون الشعبية، والمقام على مسرح القصر، للاحتفال بذكرى ثورة يوليو 52، تضمن الحفل العديد من الرقصات والأوبريتات وفواصل غنائية وفقرة للتنورة، وفي الختام قدمت الأستاذة: إجلال عامر، تحياتها لفرقة بنها للفنون الشعبية، معربة عن سعادتها بالمستوى الفني، كما تم عقد اجتماع مع مدير عام الثقافة بالقليوبية، والعاملين بالفرع، للوقوف على سير العمل.
 
 

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