ألمانيا وكرواتيا تعرضان على اليونان تقديم المساعدة فى مكافحة حرائق الغابات

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عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقديم المساعدة إلى اليونان فى مكافحة حرائق الغابات المشتعلة والتى أسفرت حتى الآن عن مصرع 60 شخصا على الأقل وإصابة 170 آخرين.

وقالت ميركل - فى رسالة تعزية بعثتها إلى رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء - إن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أصدقائنا اليونانيين فى هذا الأوقات العصيبة، وأضافت ميركل - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية - "يمكنكم التأكد من استعدادنا لتقديم الدعم من أجل التعامل مع كارثة الحرائق".

كما عرضت كرواتيا إرسال طائرتين لمساعدة اليونان فى محاربة حرائق الغابات، وذكرت وزارة الدفاع الكرواتية، أنها تعمل على إعداد الطائرتين لإرسالهما إلى اليونان حالة احتياجها إليهما، وكانت اليونان قد طلبت المساعدة الدولية عبر الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع الحرائق التى تجتاح البلاد وتسببت فى إجلاء المئات من السكان وإحراق المنازل.