ألمانيا: الدول الأوروبية لن ترضخ لتهديدات أمريكا بشأن الرسوم الجمركية

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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن الدول الأوروبية لن ترضخ لتهديدات الولايات المتحدة المتعلقة بتصعيد النزاع عبر الأطلسى بشأن الرسوم الجمركية، لكنه يأمل فى التوصل إلى حل.

وأضاف ماس - وفقا لشبكة (ايه بى سى) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "إن الدول الأوروبية لن ترضخ للتهديدات، وإذا فعلنا ذلك مرة، أخشى أنه سيتعين علينا التعامل مع مثل هذا السلوك فى كثير من الأحيان فى المستقبل، ولن نقبل ذلك"، إلا أنه أعرب عن أمله فى إمكانية التوصل إلى حل توافقى.

وكانت واشنطن فرضت رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك فى الأول من يونيو الماضى من أجل "حماية الأمن القومى الأمريكى"، كما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بفرض رسوم على واردات بلاده من السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكى مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مسألة التجارة خلال اجتماع لهما غدا الأربعاء.