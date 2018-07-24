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أكبر شركة تطوير فى أوروبا تؤسس مشروعا مشتركا للطاقة الشمسية فى مصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:39 م
أكبر شركة تطوير فى أوروبا تؤسس مشروعا مشتركا للطاقة الشمسية فى مصر الطاقة الشمسية
رويترز
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قالت شركة لايت سورس بى.بى أكبر مطور للطاقة الشمسية فى أوروبا ومقرها المملكة المتحدة، إنها دخلت فى مشروع مشترك مع مجموعة البناء والهندسة المصرية حسن علام القابضة لتطوير وتشغيل وتمويل مشاريع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق فى مصر.

وتهدف مصر إلى تلبية 20% من احتياجاتها للطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022.

وقال نيك بويل الرئيس التنفيذى ومؤسس لايت سورس بى.بى في بيان "نرى إمكانات مثيرة للاهتمام فى مصر بعد التعافى الاقتصادى للبلاد وإعلانها فى الآونة الأخيرة عن أهداف للطاقة المتجددة".

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل بشأن حجم الاستثمار فى المشروع المشترك.

كانت شركة النفط العملاقة بى.بى اشترت العام الماضي حصة قدرها 34 % في لايت سورس.


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شركة لايت سورس

أوروبا

حسن علام

الطاقة الشمسية




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