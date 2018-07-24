أسعار النفط اليوم الثلاثاء 24-7-2018 برنت يسجل 73.12 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 24-7-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 73.12 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 67.86 دولار للبرميل.

ويأتى تعافى أسعار النفط العالمية منذ مساء الإثنين، حيث ارتفعت السوق بعدما حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا هددت الولايات المتحدة.

وتتعرض طهران - التى تعد ثالث أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتضخ 3.75 مليون برميل يوميا- لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة فى الوقت الذى تحث فيه إدارة ترامب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر المقبل.

ورفضت إيران يوم الاثنين تحذيرا غاضبا وجهه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إليها بقوله إن طهران تغامر بمواجهة عواقب وخيمة ”لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة“ إذا وجهت الجمهورية الإسلامية تهديدات لبلاده.

إيران: سنرد بإجراءات مماثلة إذا حاولت أمريكا منع صادرات النفط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء، إن إيران سترد بإجراءات مضادة مماثلة إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادراتها النفطية، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بهرام قاسمى المتحدث باسم الوزارة قوله ”إذا أرادت أمريكا اتخاذ خطوة جادة فى هذا الاتجاه، فستلقى بالقطع رد فعل وإجراءات مضادة مماثلة من إيران".

ويوم السبت، أيد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى تلميح الرئيس حسن روحانى لاحتمال منع إيران صادرات النفط من الخليج إذا جرى وقف صادراتها.

وتواجه إيران تهديدا بفرض عقوبات أمريكية منذ أن قرر ترامب فى مايو الانسحاب من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية فى عام 2015 بشأن برنامجها النووى.

السعودية تزيد الإنتاج

وتزيد المملكة العربية السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران فى نوفمبر.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن تجار قالوا إن مخزونات الخام الأمريكية فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت فى أربعة أيام حتى الجمعة وفقا لشركة جينسكيب المتخصصة فى توفير المعلومات، وعلى أساس أسبوعى، كان من المتوقع أن تنخفض المخزونات فى المركز للأسبوع العاشر على التوالى وفقا لما ذكره تجار.