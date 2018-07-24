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أسعار الذهب تعاود الانخفاض وعيار 21 بـ 617 جنيها للجرام

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:00 م
أسعار الذهب تعاود الانخفاض وعيار 21 بـ 617 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 617 جنيها للجرام حتى الآن، عقب تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1224 دولار حتى الآن.

وبهذا الانخفاض تكون أسعار الذهب عاودت للتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعها يوم السبت الماضى بقيمة 4 جنيهات، عقب موجة انخفاض ملحوظ الأسبوع الماضى .

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 528 جنيه

عيار 21 : 617 جنيه

عيار 24 : 705 جنيه

الجنيه الذهب: 4936 جنيه

الأوقية : 1226 دولار

أسعار الذهب
 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

تفاوت سعر الذهب
 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 

 


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