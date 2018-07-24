أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 617 جنيها للجرام حتى الآن، عقب تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1224 دولار حتى الآن، وبهذا الانخفاض تكون أسعار الذهب عاودت للتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعها يوم السبت الماضى بقيمة 4 جنيهات، عقب موجة انخفاض ملحوظ الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب



وبلغ سعر الذهب اليوم لعيار 18 وهو ثانى عيار من حيث الانتشار والمبيعات بسوق الصاغة 528 جنيها، فيما سجل الذهب عيار عيار 24 وهو الأقل من حيث التواجد فى السوق المصرى بل لا يوجد تعامل عليه 705 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4936 جنيه ويزن حوالى 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويبلغ سعر أوقية الذهب حاليا 1225 دولار الآن.

الذهب فى مصر



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تفاوت سعر الذهب



أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.