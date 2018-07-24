video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 فى مصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:29 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 617 جنيها للجرام حتى الآن، عقب تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1224 دولار حتى الآن، وبهذا الانخفاض تكون أسعار الذهب عاودت للتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعها يوم السبت الماضى بقيمة 4 جنيهات، عقب موجة انخفاض ملحوظ الأسبوع الماضى.

 

أسعار الذهب
 

وبلغ سعر الذهب اليوم لعيار 18 وهو ثانى عيار من حيث الانتشار والمبيعات بسوق الصاغة 528 جنيها، فيما سجل الذهب عيار عيار 24 وهو الأقل من حيث التواجد فى السوق المصرى بل لا يوجد تعامل عليه 705 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4936 جنيه ويزن حوالى 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويبلغ سعر أوقية الذهب حاليا 1225 دولار الآن.

الذهب فى مصر
 

 أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.


تفاوت سعر الذهب
 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب تعاود الانخفاض وعيار 21 بـ 617 جنيها للجرام

اسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة