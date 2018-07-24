أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-7-2018، وجاءت أبرزها



إيقاف تداول 4 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بلتون المالية القابضة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بنك قطر الوطنى الأهلى.



البورصة تربح 8.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 179 مليون ورقة مالية بقيمة 759 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.62% والعرب على 12.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.24%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 86.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 60.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 15480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2624 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 15402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.



نظام جديد لإدارة المخاطر

اختتمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، فعاليات البرنامج التدريبي "إدارة المخاطر " بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، والذي عقد على مدار أسبوعين بحضور ممثلين عن أكثر من 135 شركة سمسرة عاملة في السوق.

وكانت البورصة قد أطلقت برنامجا تدريبيا حول "إدارة المخاطر "، مطلع الأسبوع الماضي بهدف تطوير قدرات العاملين في أقسام إدارة المخاطر بالشركات العاملة، لتمكين المتدربين من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة شركاتهم في هذا الشأن، سعيا منها لتحقيق مزيدا من التحوط بما يحقق الاستقرار لصناعة الأوراق المالية.

وتضمن البرنامج التدريبي "المجاني "، دورتين مدة كل منهما أربعة أيام، وضمت كل دورة قرابة 70 شركة سمسرة من القاهرة والإسكندرية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب دائما من كافة أطراف السوق سعيا منها لتلبية كافة الاحتياجات المتطورة لها وتطوير وتنمية مهاراتها، بما يسهم في تسريع وتيرة تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال , كأحد روافد التمويل الهامة للنمو الاقتصادي .

وأثنى فريد، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على العديد من المتدربين على جهود البورصة في تدريبهم وتعريفهم بملف إدارة المخاطر ، مؤكدين أنهم بعد البرنامج أصبحوا أكثر دراية ومعرفة وخبرة بماهية المخاطر وكيفية اكتشافها وادارتها والتحوط منها ، بما يسهم في تعزيز استقرار صناعة الأوراق المالية .

وأكد رئيس البورصة ، أن إدارة البورصة تدرك جيدا أهمية العمل المشترك لتحقيق تطلعات كافة العاملين في صناعة الأوراق المالية , ورفع كفاءة وتنافسية السوق ، بما يسهم في زيادة دورة في تمويل النمو الاقتصادي .

فيما كشف فريد عن أن البورصة بصدد تطوير نظام جديد لإدارة المخاطر المتعلقة بسوق الأوراق المالية، للحد منها، على أن يتم تدشينه بكافة شركات الوساطة خلال النصف الثاني من العام الجاري "2018".