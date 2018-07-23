وزير الخارجية اليمنى يهنئ سامح شكرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

إيمان حنا

بعث وزير الخارجية اليمنى خالد حسين اليمانى برقية تهنئة إلى نظيره المصرى سامح شكرى بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وقال اليمانى فى برقيته: "لقد كانت ثورة 23 يوليو ملهمة للشعوب التواقة للحرية والانعتاق من نير التخلف والكهنوت والاستعمار وأدواته، كما كانت حاضنة وداعمة لثورتى 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين فى اليمن.

كما أكد أن اليمن قيادة وشعبا لن ينسى المواقف العظيمة والدعم السخى الذى قدمه الشعب المصرى الشقيق وقيادته فى نصرة الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر الخالدتين ضد التخلف والكهنوت والاستعمار البغيض.

وأعرب اليمانى عن امتنان اليمن إلى قيادة وشعب مصر الشقيقة للمواقف النبيلة فى دعم اليمن المستمر، والمشاركة الفاعلة فى تحالف دعم الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، واستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وأكد اليمانى على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.