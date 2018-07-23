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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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وزارة الداخلية تشن حملة مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:49 م
وزارة الداخلية تشن حملة مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام يوجه حملات أمنية وانضباطية مكبرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت كافة محطات مترو الأنفاق.

 

وقام القطاع بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط القضايا 5 قضايا مخدرات، قضية سرقة، 4 قضايا تعاطى،1سرقة،1تسول، 4 قضايا حيازة سلاح أبيض، 53 بائع متجول، 7 عبور مشاة من مكان غير مخصص، 13 مخالفة ركوب بعربة السيدات، 21 مخالفة " تدخين، راكب بدون تذكرة "، 6 إشغال طريق، 2 إلقاء مخلفات.

 

و تحصيل 89 غرامه فورية " تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة " وتنفيذ 94 إزالة " إشغالات إعلانات، وصلات كهربائية "، و تنفيذ 81 حكما قضائيا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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