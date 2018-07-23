مياه القليوبية: إنشاء محطات مياه جديدة بسرياقوس وكفر شكر نهاية العام

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن أزمة انقطاع مياه الشرب بالمحافظة أو خارجها تحدث نتيجة لعطل بأحد الخطوط أو لتطهير وغسيل الشبكات بالمحافظة أو المحافظات الأخرى.

وطالب رئيس شركة مياه القليوبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بضرورة الإعلان عن عمليات قطع المياه بفترة كافية للمواطنين لتدبير احتياجاتهم إلا فى حالة وجود عطل طارئ خارج عن الإرادة، ويجب تقديم اعتذار للمواطنين عن هذا العطل، مشيرا إلى أنه يتم الدفع بسيارات لنقل المياه فى المناطق المتضررة لتلبية جزء من احتياجاتهم لحين عودة العمل بشكل منتظم بالخطوط مرة أخرى.

وأوضح "مجاهد، أن سيارات نقل المياه بقدر كونها تقدم حلا بسيطا إلا أنها لا تسعد المواطن نظرا لموقع المواطن السكنى، "يعنى ناس ساكنة فى السابع والسادس مش هيقبل إنه ينزل يشيل جركن ويطلع بيه تانى”.

وأشار "مجاهد"، إلى أن هناك توسعات يتم العمل بها بمحطات طوخ وكوم أشفين وعرب الجزيرة ومحطات جديدة بسرياقوس وكفر شكر، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء تباعا منها على نهاية العام الجارى.