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مقتل منفذى عملية اقتحام مبنى محافظة أربيل العراقية وتحرير جميع الرهائن

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:46 ص
مقتل منفذى عملية اقتحام مبنى محافظة أربيل العراقية وتحرير جميع الرهائن مبنى محافظة أربيل
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مسئول حكومى فى محافظة أربيل العراقية اليوم الاثنين، مقتل جميع المسلحين، الذين اقتحموا مبنى المحافظة، بينما أصيب شرطى بجروح بالغة .

وقالت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، إن قوات الأمن العراقية حررت جميع الرهائن داخل مبنى محافظة أربيل .

من جانبه، أكد قائد مقام أربيل أن 3 مسلحين ينتمون لتنظيم داعش، اقتحموا المبنى، وأخلت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالمبنى الواقع وسط المدينة المزدحم .

ويعد هذا الهجوم هو الأول فى إقليم كردستان منذ إعلان العراق محاربة تنظيم داعش فى ديسمبر الماضى.

يذكر أن تنظيم داعش هاجم مبنى وزارة داخلية الإقليم فى أربيل عام 2015، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

 


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